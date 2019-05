Täter kamen über die Terrasse : Einbrecher durchwühlen Bungalow in Erbach

Unbekannte sind in Erbach in einen Bungalow eingebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Einbrecher waren zwischen Samstag, 25. Mai, 8.30 Uhr, und Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr in Erbach unterwegs. Die Täter brachen in der Straße „An der Sandrennbahn“ in Homburg in einen Bungalow ein. Dazu hatten sie, wie die Polizei weiter mitteilt, die seitliche Terrassentür aufgebrochen.

Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke. Im Anschluss konnten sie mit dem Diebesgut über den Einstiegsweg fliehen. Wie hoch der Wert des Gestohlenen ist, sei noch nicht bekannt, hieß es.