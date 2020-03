Täter schlug die Scheibe ein : Einbrecher stiehlt Münzgeld aus Friseurgeschäft

Ein Einbrecher hat in Erbach die Scheibe eines Friseurgeschäftes (Symbolbild) eingeschlagen und dann aus dem Laden Münzgeld geklaut. Foto: dpa/Daniel Maurer

Erbach Ein Einbrecher hat am vergangenen Samstag, 7. März, gegen 4.55 Uhr die Scheibe eines Friseurgeschäftes in der Steinbachstraße in Erbach eingeschlagen. Danach sei er in dem Laden zum etwa zwei Meter vom Eingangs entfernten Kassenbereich des Geschäftes gelaufen.



Dort ließ er dann eine Brot-Dose mit einer geringen Menge Münzgeld mitgehen und verließ das Geschäft wieder, in welche Richtung, sei nicht bekannt, teilte die Polizei weiter mit. Allerdings habe ein Anwohner ihn dabei beobachtet, wie er die Scheibe zerstörte. In der Nähe des Tatorts habe die Polizei daher kurz nach dem Vorfall einen Mann stellen können, der möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehe. Daher werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder möglicherweise jemanden zur Tatzeit in der Nähe des Friseurgeschäfts gesehen haben.