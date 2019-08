Kriminalpolizei : Einbruch am Ortseingang von Jägersburg

Jägersburg Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Einbruchs in einen teilweise leerstehenden Gebäudekomplex in der Straße „Alois-Omlor-Sportpark“ in Jägersburg. Die Tatzeit wird zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, vermutet, als der Vorfall bemerkt wurde.

Am Keller des Gebäudes wurden laut Polizeiangaben zwei Elemente einer Blechverkleidung gewaltsam aufgebogen, wie es in der Mitteilung der Polizei in Homburg weiter heißt. Hierdurch bekam der Täter Zugang ins Kellergeschoss. Dort gelangte er in den Lagerbereich, indem er ein größeres offenes Regal, das als Raumteiler diente, umstieß. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.