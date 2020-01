Einbruch in Homburg : Geldautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Homburg In der Nacht zum Montag stiegen Einbrecher in eine Gaststätte in der Homburger Innenstadt ein. Die Tatzeit gibt die Polizei mit 2.20 Uhr an, betroffen war die Lokalität in der Talstraße, Ecke Eisenbahnstraße.

Zwei bislang unbekannte Täter drangen in den ge- und verschlossenen Schankraum der Gaststätte ein und machten sich dort an den Geldspielautomaten zu schaffen. Die Täter brachen die Automaten auf, entwendeten die Kasseneinsätze und flüchteten anschließend, wie die Polizei weiter mitteilt. Über die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.