Bargeld und Schere wurden gestohlen : Einbruch in Friseursalon in Homburg

In Homburg sind Unbekannte in einen Friseurladen eingebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Homburg Einer oder auch mehrere Täter sind in der Nacht zum Mittwoch, 15. Juli, in der Eisenbahnstraße in Homburg in einen Friseursalon eingebrochen. Dazu öffneten sie die Haupteingangstür zum Salon – wie, ist unklar.

Aus dem Laden wurden Bargeld und eine hochwertige Friseurschere entwendet, teilt die Polizei weiter mit. Der Friseurladen wurde anschließend wieder über die Hauptzugangstür verlassen.