Kriminalpolizei : Einbruch in Etablissement in Bruchhof

Bruchhof-Sanddorf Bislang unbekannter Täter brach Geldautomaten auf und machte sich mit dem Bargeld davon.

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, er am Donnerstagmorgen in ein Bordell in der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof eingestiegen ist. Die Tatzeit war gegen 5.50 Uhr. Der Einbrecher überstieg zunächst einen zwei Meter hohen Metallzaun und gelangte so auf das Grundstück. Anschließend brach er laut Polizeiangaben ein Fenster gewaltsam auf und gelangt so ins Gebäudeinnere. Obwohl sich die Alarmanlage auslöste, machte sich der Täter im Inneren des Etablissements an zwei Geldspielautomaten zu schaffen und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten mitsamt Inhalt. Anschließend entfernte er sie sich in unbekannte Richtung.