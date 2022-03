Einbruch in Homburg : Einbruch in Baucontainer

Homburg Zwischen Freitag, (18. März) und Samstag, 10 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Baucontainer in der Straße „An der Remise“ in Homburg eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. An den Containern entstand Sachschaden.

