Kriminalpolizei : Unbekannter bricht in Baumarkt am Forum ein

Homburg Die Homburger Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Innenstadt ereignete. Im Zeitraum zwischen 12.30 und kurz nach 13 Uhr stieg ein bislang Unbekannter in einen umzäunten Außenbereich auf dem Gelände eines Baumarktes in der Straße Am Forum ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Neuheisel

Hierzu überkletterte er mit Hilfe von vor Ort befindlichen Betonklötzen die Umzäunung und gelangte so in den dahinter liegenden Lagerbereich. Dort entwendete er mindestens zwei Flaschen Propangas und kletterte über die Umzäunung wieder zurück. Im Anschluss ließ er nach Auskunft der Polizei die beiden Gasfalschen im Außenbereich zurück und flüchtete mit einem schwarzen Fahrrad über den angrenzenden Parkplatz in Richtung der Straße Am Forum.

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 1,70 Meter großen, 20 bis 25 Jahre alten, schlanken Mann. Er trug ein weißes T-Shirt sowie eine rote Basecap und führte zwei schwarze Rucksäcke mit sich. Der Täter stürzte zudem während der Flucht beim Überklettern der Umzäunung mit einer Gasflasche in der Hand etwa drei Meter in die Tiefe. Aus diesem Grund könnte er sich verletzt haben.