Unbekannte stehlen in Homburg Bargeld aus Tresor : Einbruch in ein Schnellrestaurant

In Homburg sind Unbekannte in ein Fast-Food-Restaurant eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg Unbekannte sind in der Nacht vom vergangenen Samstag, 8. Mai, auf Sonntag, 9. Mai, in ein Fast-Food-Restaurant in der Straße „Zum Lappentascher Hof“ in Homburg eingebrochen. Hier stahlen sie einen niedrigen Bargeldbetrag, wie die Polizei weiter mitteilt, die auch nach Zeugen sucht.

Ersten Ermittlungen des Dezernats für qualifizierte Eigentumskriminalität zu Folge waren mehrere Personen zwischen 1 und 2 Uhr in das Gebäude eingebrochen und hatten dort einen Tresor geöffnet. Anschließend seien sie mit dem Diebesgut geflüchtet.