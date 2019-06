Kriminalpolizei : Einbruch in Wohnhaus in der Kirrberger Straße

Homburg Die Polizei in Homburg fahndet nach Einbrechern, die am späten Samstagabend in ein Wohnhaus in der Kirrberger Straße eingestiegen sind. Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 und 0.30 Uhr in der Nacht, während die Bewohner nicht anwesend waren.

Die Täter gelangten von der rückwärtigen Seite über den Balkon in das Haus. Nach Angaben der Polizei kamen sie in das Gebäude, indem sie die gekippte Terrassentür wahrscheilich mit einem Sperrhaken gewaltsam öffneten. Im Innern durchwühlten sie Wohn- und Schlafzimmer. Mitgehen ließen sie Bargeld und Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe, wie es weiter heißt.