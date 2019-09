Am Jägersburger Weiher : 8000 Euro Schaden nach Einbruch in Imbiss

Einbrecher sind in Homburg in einen Imbiss und in einen Kiosk eingebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Jägersburg/Homburg Hohen Sachschaden haben ein oder mehrere Einbrecher in einem Imbiss in unmittelbarer Nähe eines Hotels am Jägersburger Weiher angerichtet. Außerdem wurde Bargeld erbeutet. Zwischen Montag, 9. September, 21 Uhr, und Dienstag, 10. September, 10.40 Uhr war zunächst die Eingangstür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt worden.

Danach wurden mehrere Würfeltresore sowie Registrierkassenschubladen aus dem Innenraum entwendet, teilte die Polizei weiter mit. Der oder die Täter erbeuteten nicht nur einen vierstelligen Bargeldbetrag, sie verursachten außerdem einen Schaden von etwa 8000 Euro. Nach der Tat entfernten sich der oder die Einbrecher in Richtung B 423; dort dürfte ein Fluchtfahrzeug abgestellt gewesen sein, vermutet die Polizei.

In derselben Nacht, diesmal zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, machte sich ein Einbrecher an einem Kiosk des Universitätsklinikums in Homburg zu schaffen. Der Kiosk befindet sich unmittelbar vor der Klinik für Neurologie (Gebäude 90). Der bislang unbekannte Täter hebelte die Haupteingangstür des Kiosks auf. Im Verkaufsraum klaute er einen Bargeld-Aufwerter – mit diesem Gerät können Mitarbeiterkarten mit einem Geldbetrag aufgeladen werden. Im Anschluss sei der Täter geflohen.