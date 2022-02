Einbruch in Jägersburg : Einbrecher kamen vermutlich aus dem Wald

Jägersburg Am vergangenen Freitagabend (4. Februar) ist es zwischen 17.30 und 20 Uhr in der Straße „Am Eichwald“ in Jägersburg zu einem Einbruch gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Haus mehrere Gegenstände sowie Bargeld.

An das Anwesen grenzt ein Waldgebiet. Von dort kamen die Täter nach Einschätzung der Polizei vermutlich.