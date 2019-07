Kriminalpolizei : Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Schwarzenacker

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Schwarzenacker

Schwarzenacker Die Homburger Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der im Stadtteil Schwarzenacker in ein Einfamilienhaus eingebrochen ist. Als Tatzeit wird die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19 bis 9.30 Uhr, vermutet.

Der Täter gelangte nach Angaben der Polizei in das dreigeschossige Haus in der Straße Am Schwedenhof, nachdem er das Glas der Terrassentür eingeworfen hatte. Nachdem er im Gebäudeinnere mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte, ließ der Einbrecher letztlich einige Elektronikartikel mitgehen. Es entstand ein Schaden im niederen vierstelligen Bereich.