Kriminalpolizei Homburg : Wohnungseinbruch in der Vorstadt

ARCHIV - 10.04.2015, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. (zu dpa Weniger Straftaten in Corona-Krise: Trend setzt sich fort) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Homburg Unbekannte Täter stiegen am Freitagvormittag in ein Anwesen in der Homburger Vorstadt ein. Als Tatzeit gibt die Polizei 9.30 bis 11 Uhr an. Die Einbrecher gelangten durch rückwärtiges Fenster in eine Wohnung in der Lieselottenstraße und ließen dabei Schmuck mitgehen.

Anschließend entkamen sie unentdeckt, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.