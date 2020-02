Kriminalpolizei : Einbruch in Erbach von Nachbar verhindert

Erbach Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen, in ein Einfamilienhaus in Erbach einzubrechen. Zwischen 5.10 und 5.20 Uhr hebelten die beiden Einbrecher das Torschloss einer an dem Haus angebauten Garage in der Hasenäckerstraße gegenüber der Firma INA-Schaeffler auf.

Da ein Nachbar die Täter erblickte, ließen diese von einer weiteren Tatausführung ab. Es wurde nichts entwendet, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Täter flüchteten in Richtung Bexbacher Straße. Am Garagentor entstand Sachschaden.

Die beiden Einbrecher werden wie folgt beschrieben: männlich, im Alter zwischen 20 und 30 Jahre, beide dunkel gekleidet mit Mütze beziehungsweise Kapuze über dem Kopf. Die getragenen Jacken sollen weiße Applikationen beziehungsweise graue Rückenstreifen aufgewiesen haben.