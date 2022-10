Von einem Gruben-Desaster zwischen Höchen und Waldmohr : Ein Wirtschaftskrimi vom Höcherberg

Der Schacht „Wilhelmine“ mit seinem hochmodernen „Zwillingsförderturm“, Stollenmundloch und Schmalspurbahn waren auf einer zeitgenössichen Ansichtskarte (um 1900) abgebildet. Foto: Martin Baus

Die Kohle-Grube „Consolidirtes Nordfeld“ zwischen Höchen und Waldmohr war am Ende ein ökonomisches und menschliches Desaster.

Für leidenschaftliche Wandersleute ist es ein so abwechslungsreiches wie anspruchsvolles Terrain, an der regionalen Geschichte Interessierte kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, und diejenigen, die mit ihrer Kamera auf ständiger Suche nach verlassenen Orten, nach „lost places“ sind, finden hier, auf dem Höcherberg, ein El Dorado. Dort, wo sich heute Windräder drehen und klimafreundlich Strom produzieren, verbergen sich Ruinen und Relikte, die aus den Anfängen der Industrialisierung stammen, aus jener Ära eben, in der die Steinkohle ihre Hochkonjunktur hatte.

Die Historie der Grube „Consolidirtes Nordfeld“, von der sich im Wald zwischen Höchen und Waldmohr zahllose Reste erhalten haben, ist ein Beispiel für den Boom, der um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert keine Grenzen zu kennen schien. Das „Nordfeld“ steht aber nicht allein für den festen Glauben an schier unaufhörliches Wachstum, sondern auch für das Gegenteil – für Niedergang und Scheitern, für Spekulation und skrupellose Profitgier. Es war ein regelrechter Wirtschaftskrimi, der sich seinerzeit am Höcherberg abspielte, und der nicht zuletzt auch viele Todesopfer forderte.

„Die Privatgrube Consolidirtes Nordfeld bei Waldmohr muss zum 1. Januar ihren Betrieb einstellen, da keine abbauwürdigen Kohlenflöze mehr vorhanden sind. Etwa 600 Bergleute, welche bisher auf dieser Grube ihr und ihrer Familie Brot fanden, werden dadurch arbeitslos. Ein trauriges Los, gerade jetzt vor Weihnachten!“ Mit dieser Meldung kündigte der in Saarbrücken erscheinende „Bergmannsfreund“ am 29. November 1904 seinen Lesern das bevorstehende Ende des noch recht neuen Bergwerks auf dem Höcherberg an. Ohne überhaupt den vollen Betrieb aufgenommen zu haben, wurde das Bergwerk mit Jahresbeginn 1905 Knall auf Fall stillgelegt – obwohl zwischen 1899 und 1903 nicht weniger als 6,5 Millionen Mark, eine für damalige Verhältnisse fast astronomische Summe, investiert worden waren, um eine höchst moderne, mit neuester Technik ausgestattete „Zeche“ aufzubauen. Hatte die Gründergesellschaft, ein Konsortium von Geldgebern aus Preußen, zu optimistisch auf Gutachten vertraut, die sich im Nachhinein als völlig falsch erwiesen? Oder waren die vielversprechenden Gutachten ausdrücklich sogar bestellt worden, um an der Börse mit Spekulationen, aber nicht mit Kohleförderung satte Geschäfte zu machen?

Nachdem immer offenkundiger wurde, dass die Ausbeutung des Steinkohlevorkommens am Höcherberg durchaus Rendite abwerfen kann – die Grube Mittelbexbach und vor allem das von dem Zweibrücker Juristen August Ferdinand Culmann 1879 gegründete Frankenholzer Bergwerk arbeiteten bereits mit Erfolg in unmittelbarer Nachbarschaft – war es Moritz Rosenthal, der sich in Sachen „Nordfeld“ stark machte. Dem Kaufmann aus Leipzig war bereits 1887 unter dem Grubennamen „Concordia“ das Bergwerkseigentum in Brücken, Dittweiler, Schmittweiler, Kübelberg, Schönenberg, Waldmohr und Jägersburg sowie in Ober- und Niederohmbach übertragen worden. Aber erst als Rosenthal am 29. Juni 1889 vom „Königlich-Bayrischen Bezirksbergamt“ unter der Bezeichnung „Nordfeld“ ein 376 Hektar großes Areal in Waldmohr, Dittweiler und Höchen erhalten hatte, konnte der Aufbau in Angriff genommen werden. Vereinigt („Consolidirt“) mit der Konzession der „Weißengrube“ bei Dunzweiler, stand nun eine Fläche von 1085 Hektar zur Ausbeutung unter Tage zur Verfügung.

Zur Erkundung der Kohlelagerungsverhältnisse wurde noch im gleichen Jahr im „Pfaffenwald“ nahe Höchen der erste Schacht mit Namen „Fortuna“ niedergebracht. 1893 war dieser 628 Meter tief in den Höcherberg hineingetrieben worden, ohne auf die erwarteten Flöze zu stoßen. Probebohrungen in horizontaler Ebene („Querschläge“) erbrachten ebenfalls keinen Nachweis für Kohlevorkommen; lediglich bei einem Bohrloch, 245 Meter vom Fortunaschacht entfernt, wurden Flöze angetroffen, die allerdings nur von geringer Mächtigkeit waren. Das Geld, das von einer florierenden Montanindustrie bislang reichlich zur Verfügung gestellt worden war, floss angesichts solcher Ergebnisse zusehends spärlicher.

Ein geologisches Gutachten, das die zu erwartende Wirtschaftlichkeit des Bergwerks nachwies, half der Bergwerksgesellschaft aber rechtzeitig aus der Patsche. Es war der Bochumer Bergassessor Leo Cremer, der außerordentlich optimistische Prognosen abgab, was die Rentabilität der Grube betraf. Bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen hatte Cremer aber völlig jene „Denkschrift“ außer Acht gelassen, die August Ferdinand Culmann im Vorfeld seiner Grubengründung im benachbarten Frankenholz selbst erstellt hatte. Bereits 1867 hatte dieser in einem Antrag auf die Konzession für seine Grube dargelegt, aus welchen Gründen im nördlichen Anschlussbereich an das Frankenholzer Grubenfeld eben keine abbauwürdigen Kohlevorräte mehr zu erwarten seien.

Dessen völlig ungeachtet kam es der Bergwerksgesellschaft gerade recht, dass der Bochumer Bergbauexperte eine jährliche Förderkapazität von 300 000 Tonnen auf die Dauer von 100 Jahren prognostizierte. Mit einer solch gewinnversprechenden Perspektive in der Tasche war es natürlich um ein vielfaches leichter, neue Mittel locker zu machen. Als die Bergbehörde dann auch noch aus bergpolizeilichen Gründen die Erstellung einer zweiten Verbindung mit der Tagesoberfläche forderte, wurde ohne weitere Probebohrungen, lediglich aufgrund der vorliegenden schriftlichen Expertise der Schacht „Wilhelmine“ in die Erde gebracht. 1899 war bereits eine Teufe von 700 Metern erreicht und 1901 mit 867 Metern der damals tiefste Schacht im Saar-Kohle-Revier fertiggestellt. Rund eine Million Mark war allein dafür ausgegeben worden. Delikat: Im gleichen Jahr starb Bergbauexperte Cremer gerade einmal 35-jährig, es war von Selbstmord die Rede.

Geld schien nun keine Rolle mehr zu spielen, es wurde nun regelrecht geklotzt. Kesselanlage, Förderanlage, Luftkompressor und elektrische Zentrale waren neuester Stand der Technik, der Ventilator war in der Lage, 5000 Kubikmeter Luft pro Minute auszuwerfen. Der Kamin war 65 Meter hoch und maß am Ausgang im Durchmesser 2,75 Meter. Wo so bedenkenlos investiert wurde, ging die Nordfeld-Börsennotierung durch die Decke. Wer sich am 10. Januar 1901 für 2950 Mark eine Aktie gekauft hatte, bekam dafür am 1. Mai 3400 Mark, am 20. Dezember 3700 Mark und ein Jahr später, am 11. Februar 1902, schon 4150 Mark. Hinter den mit solchen Spekulationen gemachten Gewinnen blieb die Kohleförderung indes weit zurück: Statt wie prognostiziert 30 0000 Tonnen zu fördern, waren es 1901 gerade 12 234 Tonnen, von denen im übrigen auch noch 9625 Tonnen von der Grube selbst verbraucht wurden. Ganze 37 000 Mark wurden aus dem Verkauf der restlichen 2609 Tonnen eingenommen. Während geschickt lancierte Meldungen in den Zeitungen also den Eindruck erweckten, als ob mit der Kohlengrube Nordfeld eine wahre Goldgrube angezapft sei, bemühte sich der Vorstand der Bergwerksgesellschaft hinter den Kulissen bereits um den Verkauf seines Objekts. 1902 machte sie dem bayrischen Staat das Angebot, die Zeche zu übernehmen, um mit den Höcherberg-Kohlen den Bedarf der bayrischen Eisenbahnen zu decken. Der Staat indes winkte zu seinem Glück ab.

1904, als das Bergwerk völlig fertiggestellt worden war und die Belegschaft über 500 Beschäftigte zählte, waren es gerade 88 092 Tonnen Kohle, die der Höcherberg her gab – für die Versammlung der inzwischen klar sehenden Aktionäre zu wenig, zumal sich die jährliche 300 000-Tonnen-Ausbeute auf 100 Jahre inzwischen aufgrund neuerlicher Gutachten insgesamt auf gerade mal 500 000 Tonnen Vorrat unter der Erde gewaltig reduziert hatte.

Auf der „Gewerken-Versammlung“ in Bochum wurde am 29. November 1904 das endgültige Aus für die Grube beschlossen. Knapp drei Monate später, im März 1905, begann die Liquidation: „Die Kohlenzeche Consolidirtes Nordfeld in Waldmohr, deren Anlage mindestens 7,5 Millionen Mark gekostet hat, hat nun wirklich ihr Ende gefunden, denn die Direktion schreibt den Verkauf der Häuser und anderer Grundstücke aus. Seit mehreren Tagen schon werden Eisenteile, von den verschiedenen Anlagen herrührend, mit der Grubenbahn zum Bahnhofe befördert“, berichtete der „Bergmannsfreund“. Einen Teil des Maschinenparks übernahm die Grube Frankenholz, ebenso den Grundbesitz von 22 Hektar sowie 300 Bergleute. Weitere fanden in Bexbach und im lothringischen Spittel Anstellung.

Grube Nordfeld war in ihrer kurzen Existenz immer wieder von schwersten Unfällen betroffen, die teilweise auf mangelnde Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen waren. Arbeiter, die beim Bau des Kamins aus 40 Meter Höhe abstürzten, sind ebenso Teil dieser traurigen Statistik wie ein getöteter Bergmann, der im Schacht Wilhelmine durch eine aus 700 Meter Höhe herabfallende Grubenlampe erschlagen wurde. Dass die Knappen in Tonnen auf diese „Teufe“ verbracht wurden, barg gleichermaßen erhebliche Risiken. Einer Schlagwetterexplosion am 29. Mai 1902 fielen sieben Menschen zum Opfer, darunter drei Gastarbeiter aus Italien. Auch die Bahnlinie, die von der Verlademauer nach Waldmohr führte, war unfallträchtig. Besonders tragisch war die Schlagwetterexplosion, die sich nach der Schließung ereignete. Mehrere Kinder hatten sich Ende März 1905 die stillgelegten Bergwerksreste angesehen und waren dabei an das Stollenmundloch gekommen. Dieses „war am Eingange zugemauert, bis auf ein kleines Loch zur Wasserausströmung. Die Jungen zündeten ein Streichholz an, um hineinschauen zu können. Die dort angesammelten Gase kamen dadurch sofort zur Explosion und schleuderten die Verunglückten weit fort“, meldete der „Bergmannsfreund“, während die „Homburger Zeitung“ berichtete, dass die „Explosion der schlagenden Wetter eine derart heftige Wirkung in der ganzen Grube hervorgerufen hat, dass an dem entfernt liegenden Schacht 1 der Grube Frankenholz der eiserne Deckel mit furchtbarer Gewalt in die Luft geschleudert wurde“. Fünf Kinder waren sofort tot, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt.

„Lost places“ auf dem Höcherberg: Die Ruinen der Grube „Consolidirtes Nordfeld“ bieten bis heute interessante Einblicke – wie hier die Unterbauten des Maschinenhauses von Schacht „Wilhemine“. Foto: Martin Baus

Beim Bau des Verladebahnhofs auf dem „Nordfeld“ waren vor 1900 bereits auch einige italienische Gastarbeiter beschäftigt. Die Grube selbst zählte 600 Bergleute. Foto: Martin Baus

Auch nach bald 125 Jahren ist die Verladerampe des Bergwerks ein imposantes Bauwerk. Auf pfälzischer Seite gibt es Bemühungen, die Mauer aus Sandsteinen als Denkmal zu erhalten und zu sanieren. Foto: Martin Baus

Das Stollenmundloch der „Zeche Nordfeld“ war 1905 Schauplatz eines tragischen Unglücks. Durch Grubengas kamen fünf Kinder ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Durch die Explosion stürzte auf hunderten Meter der Stollen ein, was heute noch sichtbar ist. Die Farbe des austretenden Wassers erklärt sich durch den hohen Eisengehalt. Foto: Martin Baus