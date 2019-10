Überleben im Winter : Ein Winterquartier für die Amphibien

Harte Arbeit für den Artenschutz: Eine Tonne an Steinen wurde auf das schon vorhandene Winterquartier für die Amphibien des Gänseweihers gelegt. Foto: Sebastian Dingler

Bexbach Das Gelände am Bexbacher Gänseweiher wurde jetzt noch einmal mit einer neuen Schicht Steine aufgewertet.

Was im vergangenen Jahr am Bexbacher Gänseweiher begonnen wurde, wurde jetzt noch mal verfeinert: Das „Hibernarium“, das Winterquartier für die im Gänseweiher beheimateten Amphibien, wurde ein weiteres Mal mit einer Tonne wasserfester Steine aufgewertet. Schon im vergangenen Herbst wurde die direkt neben dem Gewässer gelegene Grube mit großen Gesteinsbrocken zur Hälfte gefüllt und mit Holzstücken abgedeckt. Jetzt kam eine neue Schicht Steine hinzu.

Sinn des Ganzen ist es, den kälteempfindlichen Molchen, Fröschen und Kröten ein frostsicheres Winterquartier zu schaffen. Durch die Spalten zwischen den Steinen finden sie ihren Weg in jene tiefere Schichten, deren Temperaturen auch in strengen Wintern noch im Plusbereich liegen. Bei der Aktion arbeiteten mehrere Stellen zusammen: Zum einen die Firma Bahnlog, die die Steine bereitstellte und deren Pressesprecher Hubert Immesberger vor Ort war. Dann der Freiland-Biologe Christoph Bernd, der fürs Artenschutzprogamm von Bahnlog zuständig ist und die Arbeiten am Gänseweiher koordiniert. Und außerdem die nahegelegene Waldorfschule, die eine Patenschaft für den Teich übernommen hat (wir berichteten).