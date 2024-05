Spatenstich an der B 423 in Homburg Gewerbegebiet Zunderbaum – ein Signal für den Wirtschaftsstandort Homburg

Viele Jahre haben Homburger Stadtrat und Homburger Stadtverwaltung darauf hingearbeitet, am Dienstagmorgen war es dann so weit: Mit dem offiziellen Spatenstich auf dem Industrie- und Gewerbegebiet Zunderbaum/G9 an der B 423, vielen bekannt als „Erdbeerland“, hat die Erschließung dieses rund 22 Hektar großen Areals begonnen. In einem ersten Bauabschnitt wird etwas mehr als ein Drittel dieser Fläche nun erschlossen. Vorne an und in der Hand der Neunkircher Baugesellschaft stehen die Kanalarbeiten, zeitlich versetzt laufen die Erschließungsmaßnahmen, was den Verkehr betrifft. Ab dem Frühjahr 2025 sollen dann – so äußere Umstände wie das Wetter dem nicht einen Riegel vorschieben – die ersten Firmen auf dem dann erschlossenen Bereich einziehen.