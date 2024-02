Umweltschutzprojekt Wiesenhelden Ein Regenwurm lädt zum Spielen ins Tal-Zentrum Homburg ein

Die Hauptfigur der Künstlerin ist der Regenwurm Balduin Rotschleif. In seinem Namen lädt sie für den 23. Februar, einem Freitagnachmittag, zu einem Besuch in den Concept-Store in der Homburger Innenstadt ein. Auch in diesem Laden gibt es so etwas wie eine Artenvielfalt. Es sind mehrere kleine Stores dort ansässig, und ein jeder präsentiert sein Talent, seine Marke innerhalb einer größeren Gemeinschaft, heißt es in der Mitteilung weiter.