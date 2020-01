Studierende als Lehrer : Schüler lernen von Studenten das nachhaltige Leben

Homburg/Wadern Ein Projekt des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier regt die Diskussion in saarländischen Bildungseinrichtungen an.

Wie kann es gelingen, zu leben und zu konsumieren, ohne Natur und Klima über die Maßen zu belasten? Ein Projekt der Hochschule Trier leitet Schüler dabei an, sich mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen. Master-Studierende am sogenannten Umwelt-Campus der Hochschule Trier in Birkenfeld besuchen dazu Bildungseinrichtungen in der Region und schlüpfen dort in die Rolle des Lehrers. Im Saarland nimmt dieses Jahr das Gymnasium Johanneum in Homburg an dem Projekt teil, das unter dem Kürzel S.U.N. läuft (Schulen und Umwelt-Campus pro Nachhaltigkeit).Samir Kasapovic ist dafür verantwortlich, dass S.U.N. ins Saarland kommt. Der 29-Jährige studiert Umwelt- und Betriebswirtschaftslehre und kommt ursprünglich aus dem Waderner Stadtteil Noswendel. „Deshalb war es mir ein Anliegen, das Projekt auch an saarländische Schulen zu bringen“, sagt Kasapovic. Zuerst steuerte er dazu die Schule an, die er früher selbst besucht hat: das Berufsbildungszentrum Hochwald in Nunkirchen, wo er schon im vergangenen Dezember das Thema Ökologie behandelte. Nun folgten mehrere Besuche in Homburg, bei denen der Abfall im Mittelpunkt stand.