Mit einem Luftgewehr : Unbekannter schießt auf eine Katze

Kirkel-Neuhäusel Vermutlich mit einem Luftgewehr hat ein bislang unbekannter Täter in den Tagen vor dem 1. August in Kirkel-Neuhäusel auf eine freilaufende Katze geschossen. Diese sei dadurch oberhalb der Wirbelsäule verletzt worden und musste von einem Tierarzt behandelt werden, teilte die Polizei weiter mit.

Wer Hinweise geben kann, der wendet sich an die Polizeiinspektion in Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60 oder an den Polizeiposten in Bexbach, Telefon (0 68 26) 9 20 70.