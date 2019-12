Homburg : Ein Krimi aus Homburg schlägt Wellen

Für den Autor „Gabriel Hermes“ las Winfried Anslinger am Donnerstag aus dem Roman „Schafland“. Foto: Thorsten Wolf

Homburg „Schafland“ schildert Missstände, wie sie auf Homburg zutreffen. Ob Grünen-Politiker Winfried Anslinger der Autor ist, bleibt auch nach einer Lesung unklar.

Früher Donnerstagnachmittag, Buchhandlung Welsch, Homburg. Im hinteren Teil des Ladengeschäfts warten gegen 14 Uhr einige Besucher darauf, dass endlich ein Geheimnis gelüftet wird. Die Frage „Wer hat eigentlich das Buch ‚Schafland‘ geschrieben“ geistert nicht nur unausgesprochen durch den Raum. Viele sind wohl auch nur deswegen zur Lesung aus dem Werk erschienen, um endlich zu erfahren, wer der Autor „Gabriel Hermes“ ist – oder ob sich hinter dem Pseudonym, wie nicht nur hinter vorgehaltener Hand seit langem vermutet wird, der Grünen-Politiker Winfried Anslinger verbirgt.

Als um kurz nach 14 Uhr eben Anslinger mit einem Karton voller „Schafland“-Bücher erscheint, fühlen sich alle bestätigt. Doch Anslinger wäre nicht Anslinger, wenn er jetzt tatsächlich den Vorhang heben würde. Stattdessen das: „Ich werde für den Autor Gabriel Hermes etwas aus diesem Buch lesen. Meine Name ist Winfried Anslinger, ich bin hier in Homburg seit 35 Jahren tätig und kenne den Herrn Hermes ausgesprochen gut. Der Herr Hermes möchte aus Grund des Persönlichkeitsschutzes nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen.“ Dass Anslinger selbst bei diesen Worten süffisant lächelt, das mochte die bestätigen, die ihn ihm eben den Autoren sehen. Doch bis auf einen kleinen „Fast-Ausrutscher“ bleibt er während des Nachmittags seiner Linie treu. Nur einmal tappt er fast in eine kleine Stolperfalle, als ihn eine junge Journalistin konkret fragt, warum er das Buch geschrieben habe. Da will Anslinger im Reflex zuerst direkt anworten, hält dann doch inne und bekommt mit dem Satz „Ich hab‘s ja nicht geschrieben, sondern der Gabriel Hermes“ und einem Lächeln noch die Kurve. So darf man weiter glauben, dass Winfried Anslinger das Buch geschrieben hat, über das viele in den vergangenen Monaten in Homburg gesprochen haben. Aber „glauben“ ist bekanntlich nicht „wissen.“

Info Hintergründe über das Buch „Schafland“ Unter dem Titel „Schafland“ hat der Autor „Gabriel Hermes“ (dessen Identität nach wie vor im Dunkeln liegt) ein Buch über eine fiktive Kleinstadt in „Schafland“ geschrieben. Rahmenhandlung ist ein Krimi, in dessen Verlauf der Autor zahlreiche Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft beschreibt. Innerhalb diese grundsätzlich fiktiven Rahmens werden dabei auch Themen angesprochen, die durchaus mit Vorgängen in Homburg korrespondieren. Dazu schreibt der Autor: „Sollte jemand trotzdem den Eindruck gewinnen, es gebe Parallelen zu realen Geschehnissen, muss er sich die Frage stellen, woran das liege könnte.“

In der Lesung selbst gibt Anslinger Einblick in die Sicht von „Gabriel Hermes“ auf eine Stadt, die verdächtig Homburg ähnelt. Dass er, der „Hermes“ mit dem Namen eines Götterboten, hier viele trübe Machenschaften und Verwicklungen im politischen und wirtschaftlichen Millieu mit augenscheinlich sehr genauen Kenntnissen der Vorgänge in der Stadt schildert, macht das Buch brisant – allerdings wird kein Name, kein Ort klar genannt wird. So ist das Buch augenscheinlich zudem juristisch unanfechtbar. Nun glaubte wohl aber trotzdem der eine oder andere aus Homburger Kreisen, sich in den Zeilen wiederzufinden. Ein Schelm, wer hier dem Schöpfer Absicht unterstellt. Dass der Autor, wie immer er nun heißen mag, sein durchaus aufklärerisches Ansinnen zudem in eine fiktive Krimigeschichte packt, das gibt dem Ganzen die augenscheinliche Unverfänglichkeit der Fiktion. Als Anslinger aber in seiner Lesung schildert, wie man die Ausschreibung eines Bauvorhabens manipuliert, da wird dann schnell klar: Der Krimi-Plot ist nur das Transportmittel, tatsächlich geht es um das Aufdecken trüber Machenschaften.

In der Pause stellt sich Anslinger dann Fragen. So der, wie es zu „Schafland“ gekommen sei. Es sei damals Ziel gewesen, über Dinge zu schreiben, „die normalerweise in den Gremien gar nicht angesprochen werden können.“ Inzwischen habe sich die Situation aber verändert, die öffentliche Wahrnehmung sei eine andere geworden. „Was so vor zehn Jahren noch unter der Decke gehalten wurde, wird heute anders gesehen.“ Auch wachse die Empörung in der Bevölkerung.

Gefragt, welche Reaktionen der „Herr Hermes“ auf sein Werk erhalten habe, spricht Anslinger sowohl von positiven als auch von negativen, „beides gab‘s. Leute kamen hier in die Buchhandlung, haben das Buch gesehen, haben geschimpft über die Unverschämtheit, dass hier Leute schlecht gemacht würden. Und als sie fertig waren mit schimpfen, haben sie das Buch dann gekauft.“