Erste Messe an diesem Samstag in Homburg Ein Hoch auf den Pflegeberuf

Die Bundesregierung redet ja immer gern von Fachkräften, die zu uns kommen. Tatsächlich ist das auch so, nur, dass am Samstag jene Fachkräfte besonders im Rampenlicht stehen, die tatsächlich wegen ihrer Fachausbildung in Deutschland angeworben werden: Pflegekräfte. Sie kommen schon seit einigen Jahren vor allem aus Mexiko, aber es werden auch Pflegekräfte aus Indien oder Osteuropa bei uns willkommen geheißen.