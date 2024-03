Interkulturelles Programm zum Fastenbrechen in Homburg Ein Abend der Toleranz und Menschlichkeit

Als das saarländische Frauen-Kulturnetzwerk „Saarkult“ vor einem Jahr zum ersten Mal ganz groß das Iftar, das abendliche Fastenbrechen während des Fastenmonats Ramadan, als interkulturelles und interreligiöses Fest feierte, da war die Welt noch ein Stück weit weniger kompliziert. Doch der Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres mit 1200 Toten auf israelischer Seite und der anschließende Gaza-Krieg haben die Welt verändert. War davon etwas zu spüren, als am Mittwoch erneut auf Einladungen des Vereins „Saarkult“ Muslime, Christen und Juden gemeinsam das Iftar im Homburger Kulturzentrum Saalbau feierten? Keine Sekunde! Und damit erfüllte sich schon von der ersten Minuten an das Ziel von Nermin Kürtün, der ersten Vorsitzenden von Saarkult. So sei es auch in diesem Jahr wieder gelungen, Muslime, Christen und Juden an einen Tisch zu bringen, trotz der aktuellen Lage.