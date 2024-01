Auch in Bayern soll er tätig gewesen sein 22-jähriges Mitglied einer Homburger Betrügerbande festgenommen

Am Donnerstagmorgen erschienen Ermittler der Dienststelle für Vermögenskriminalität mit einem Durchsuchungsbeschluss sowie einem Haftbefehl an der Wohnung eines 22-Jährigen in Homburg. Die Ermittler seien überzeugt, dass er Mitglied einer Bande ist, die mit sogenannten Schockanrufen ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht habe, teilt die Polizei mit.