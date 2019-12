Feuerwehr Homburg : Ein turbulentes Jahr mit vielen Einsätzen

Homburg Der Nikolaustag bot für die Homburger Wehr die Gelegenheit, Beförderungen vorzunehmen, Bilanz zu ziehen und auch mal Dank zu bekommen.

Einmal „Danke“ an die Feuerwehrleute für die vielen ehrenamtlichen Einsatzstunden im fast abgelaufenen Jahr zu sagen, dazu bestand beim Nikolausabend des Löschbezirks Homburg-Mitte die Gelegenheit. Darüber hinaus wurden verdiente Mitglieder der Wehr für langjährige Zugehörigkeit geehrt und viele aktive Mitglieder an diesem Abend befördert.

Die Zahl der Einsätze, zu der auch 190 Technische Hilfeleistungen zählten, stieg gegenüber von 497 aus dem Vorjahr nun weiter auf 504. Aufgeschlüsselt nach Einsatzorten waren Homburg mit 221 Einsätzen und Erbach mit 156 Einsätzen in diesem Jahr am meisten betroffen.

Von Büren und sein Team würde sich über weitere Ausbilder und Betreuer für die Jugendwehr freuen, wie er beim Nikolausabend betonte. Der Löschbezirksführer informierte weiter, dass neben der feuerwehrtechnischen Arbeit auch gesellschaftliche Aspekte während des Jahres nicht zu kurz kamen. Unter anderem waren die Feuerwehrleute des Löschbezirks bei einem Handball-Turnier in Waldmohr und beim Firmenlauf in Homburg dabei. Von Büren: „Es gibt aber auch einige Probleme. So vermissen wir die Wertschätzung unserer Arbeit und auch die offene Kommunikation.“ Dies müsste man ändern, wie auch weiter die fehlenden Digitalisierungsmöglichkeiten.

Bürgermeister Michael Forster, der sich im Verlauf des Abends für die vielen Einsatzstunden ebenso bedankte wie Stadtwehrführer Peter Nashan, Manfred Rippel, Vizepräsident des Landesfeuerwehrbandes Saarland, und Thomas Hauck für den Feuerwehrkreisverband Saarpfalz, versprach Hilfe. „Mit über 500 Einsätzen zeigte sich in diesem Jahr, wie wichtig und wie unverzichtbar diese Arbeit ist. Die Stadt Homburg wird weiter alles Mögliche unternehmen, um in Sachen Ausrüstung für das Optimale zu sorgen“, so Forster. Dabei erinnerte er daran, dass die Stadt die ehrenamtliche Arbeit auch finanziell unterstütze. So sei unter anderem die Bezahlung für Einsatzstunden bei Brandwachen auf 15 Euro erhöht und damit fast verdoppelt worden.