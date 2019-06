Großzügige Spende : Hier sind die Bücher gut aufgehoben

Augenklinik-Chef Berthold Seitz (links) freute sich über die großzügige Fachliteratur-Spende des ehemaligen Augenarztes Arno Högel. Foto: Sebastian Dingler

Homburg Für Dr. Arno Högel war sein Beruf seine Leidenschaft. Der Augenarzt sammelte wertvolle Fachbücher, die er jetzt der Uni-Augenklinik schenkte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer kleinen Feier wurde am Montag die großzügige Spende des ehemaligen Augenarztes Arno Högel an die Augenklinik gewürdigt. Der Pensionär trennte sich von einem Großteil seiner in Jahrzehnten angesammelten Fachliteratur. Riesige und kiloschwere Wälzer wie etwa Stephen J. Ryans Retina-Bände oder Kanskis Klinische Ophthalmologie waren darunter.

Genau gezählt hat Högel nicht, aber ein paar Hundert Bücher müssten es gewesen sein. „Die sind zehntausende Euro wert“, frohlockte der Chef der Augenklinik, Professor Berthold Seitz. Högel schilderte seine Beweggründe folgendermaßen: „Ich hab mir gesagt: Wenn ich mal nicht mehr bin, was passiert dann mit den Büchern? Da dachte ich, die sind so wertvoll, da vermache ich sie lieber mal der Uni. Da kann der ein oder andere, der eine Doktorarbeit schreibt, darauf zurückgreifen.“

Ein paar wenige Fachbücher habe er noch behalten, „da lese ich ab und zu mal drin herum.“ Deshalb werde er auch die gespendeten Bücher nicht vermissen. So etwa zehn Mal sei er mit seinem voll bepackten Audi gekommen und habe die Fachliteratur waschkörbeweise abgeliefert, erzählte Seitz. In seiner Dankesrede nannte der Professor all die Funktionen, die Högel im Berufsleben ausgeübt hatte: Leitender Oberarzt der Augenklinik in Sulzbach, langjähriger Richter im Sozialgericht in Saarbrücken, 24 Jahre lang Vorsitzender des Berufsverbandes der saarländischen Augenärzte, Mitglied im Vorstand der Knappschaftsärzte, Gutachter der Bundesknappschaft für das Sozialamt und die Ärztekammer und Kontaktlinsenobmann.

Außerdem sitze er noch bei jeder Fortbildung im Hörsaal, immer auf demselben Platz. Nebenbei habe er in Blieskastel ein Email-Museum begründet, das vier Jahre lang Bestand hatte. In Sulzbach war Högel allerdings nur kurz in der obersten Position. Warum, erzählte er in einer Anekdote: Ihn hatte nach einer Fortbildung geärgert, dass die Verwaltung kein Kryo-Gerät zum Anfrieren der Netzhaut anschaffen wollte - das hätte zunächst viel Geld gekostet, der Klinik aber eigentlich immensen Gewinn eingebracht. Also verließ Högel die Augenklinik und gründete seine eigene Praxis in Blieskastel.