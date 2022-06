Seit 65 Jahren verheiratet : Eheleute Klaus feiern die Eiserne Hochzeit

Das Ehepaar Klaus feiert Eiserne Hochzeit. Foto: Klaus/Privat

Homburg Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern an diesem Dienstag, 14. Juni, die Eheleute Liesel (geborene Engel) und Rudi Klaus aus Homburg. Am 14. Juni 1957 gaben sich die Jubilare im damaligen Rathaus am Marktplatz das Ja-Wort und sind somit seit 65 Jahren verheiratet.