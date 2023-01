Am 27. Januar : Emotionales vom Duo Deda und Schillo

Am 27. Januar

Bexbach Das Duo Nino Deda und Amby Schillo tritt am Freitag, 27. Januar, in Bexbach auf.

(red) Am kommenden Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, findet im Kulturbahnhof Bexbach ein Konzert mit Nino Deda und Amby Schillo statt. Das Duo eröffnet damit die Reihe „Musikzeit im Kulturbahnhof Bexbach“ mit seinem neuen Programm „Time“. Beide Künstler verbindet eine lange persönliche, aber auch musikalische Freundschaft – neben ihrem erfolgreichen Projekt „Lieder der Poesie“ im Trio mit dem im vergangenen Sommer verstorbenen Michael Marx, aus dem drei Alben hervorgegangen sind, haben die beiden Anfang der Zweitausender Jahre in der Stengelkirche in Wellesweiler die Konzerte zum Jahresende zwischen Weihnachten und Neujahr ins Leben gerufen, die mit jedem Jahr beliebter wurden und ein immer größeres Publikum erreichten.