Polizei meldet nächstes Opfer : Das Saarland hat dieses Jahr schon zwölf Drogentote

Homburg Die Zahl jener, die an ihrem Rauschgiftkonsum sterben, steigt weiter. Die Polizei meldet einen weiteren Fall.

Ein Mann aus Homburg ist seinem Drogenkonsum erlegen. Das meldet ein Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Demnach handelt es sich um einen 34-Jährigen. Ihn hatten Familienmitglieder bereits am Sonntag (26. Mai) in seiner Wohnung entdeckt. Da war er bereits tot. Ärzte der Rechtsmedizin an der Homburger Universitätsklinik bestätigten nach der Obduktion den Verdacht, dass er Rauschgiftopfer ist. Seine Sucht war den Ermittlern seit längerem bekannt, meldet ein Behördensprecher. Damit steigt die Zahl derer, die seit Jahresbeginn im Saarland wegen Drogen umgekommen sind, auf zwölf.