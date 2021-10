Jeffrey Halford & the Healers spielten in Homburg : Dreiköpfiges Quartett sorgt für gute Stimmung

Drei Männer spielen vier Instrumente: Jeffrey Halford & the Healers in Mandy’s Lounge. Foto: Sebastian Dingler

Homburg Jeffrey Halford & the Healers gastierten wieder einmal in Mandy‘s Lounge in Homburg. Ihr Konzert erfreute die Fans – einen ganz besonders.