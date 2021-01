Blechschäden bei winterlichen Straßenverhältnissen : Wenige Schnee-Unfälle im Kreis

Homburg/Limbach/Wöschweiler Erneut haben Schnee und dadurch glatte Straßen die Autofahrer im Saarpfalz-Kreis am Mittwochmorgen vor Herausfordungen gestellt. Es kam laut Polizei aber nur zu überschaubaren Behinderungen, es habe sich alles im Rahmen gehalten.

Bis zum Mittag gab es kreisweit insgesamt drei Unfälle je einer in Homburg, in Limbach/Wörschweiler und in Gersheim. Es bliebt hier aber bei Blechschäden, verletzt wurde, soweit am Morgen bekannt, niemand.