Kommunalwahlen am 9. Juni Sie treten bei der Wahl zum Landrat des Saarpfalz-Kreises an

Der 9. Juni ist nicht nur ein einfacher Wahltag, es steht gleich ein ganzes Paket an Entscheidungen an: Zum einen geht es um das Europäische Parlament, dazu wird bei den Kommunalwahlen über die jeweiligen Gemeinde-, Stadt- und Ortsräte entschieden. Zudem wird in Homburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt, in Kirkel ein neuer Bürgermeister. Außerdem steht die Wahl des Kreistages wie des Landrates des Saarpfalz-Kreises an, dafür sind nun die drei Kandidaten sowie eine Kandidatin offiziell bestätigt worden. Am Freitagmorgen kam der Kreiswahlausschuss im Landratsamt am Forum zusammen und hat alle, die sich fristgerecht beworben hatten, zugelassen. Mängel seien nicht festgestellt worden, hieß es. Einwände gab es nicht. Alle Bewerber hatten ihre Kandidatur für das Amt zuvor bereits angekündigt, insofern war das nicht wirklich überraschend. Am 9. Juni sind nun also die Wählerinnen und Wähler gefragt.