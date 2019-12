Wer hat etwas gesehen? : Drei Mädchen im Zug geschlagen

Bexbach Am Sonntag, 8. Dezember, kam es gegen 18 Uhr in der Regionalbahn (RB 33850) auf dem Weg von Homburg nach Bexbach und auch noch am Bahnhof in Bexbach zu einem Körperverletzungsdelikt, informiert die Bundespolizei.

Vier derzeit unbekannte Täter griffen drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren an. Hierbei wurden zwei der Opfer verletzt. Da es sich hier um einen schlimmen Vorgang handelt, wäre es gut, wenn sich Zeugen meldeten.