Fechtabteilung TV Homburg : Homburger Fechter im Friesenkampf erfolgreich

Homburg/saarbrücken Simeon Seitz, Janis Schwarz und Lars Imbsweiler gewinnen bei der Landesmeisterschaft in Saarbrücken Gold.

Die Fechter des TV Homburg blicken über den Tellerrand und sind nicht nur in ihrer Kernsportart erfolgreich. Dies unterstrichen drei Goldmedaillen, die die Klingenkünstler zuletzt bei den saarländischen Mehrkampf-Meisterschaften im sogenannten Friesenkampf in Saarbrücken gewannen. Lars Imbsweiler (Ü 20), Janis Schwarz (Ü 18) und Simeon Seitz (Ü 16) stellten in der Landeshauptstadt unter Beweis, wie breit sie sportlich aufgestellt sind und standen in ihren Altersklassen nach den Disziplinen Schießen, Kugelstoßen, Schwimmen, Laufen und Fechten als Sieger fest.

Das registrierte der Homburger Fechttrainer Norbert Feß mit „großem Stolz“. Der Routinier hatte die drei jungen Athleten dazu bewegt, bei dem Wettkampf in Saarbrücken an den Start zu gehen. Schließlich hatte Feß beim Friesenkampf in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge gefeiert. 43 Wettkämpfe bestritt er in seiner Laufbahn insgesamt. Den ersten bereits 1971 beim Landesturnfest in Homburg. Den letzten 2012, als er in Niedersachsen zum vierten Mal deutscher Vizemeister wurde. Dazwischen lagen 16 Teilnahmen bei deutschen Meisterschaften mit drei Silber- und vier Bronzemedaillen.