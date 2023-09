Zu kurz, zu zerrissen, zu schwarz Diskutieren üben am Kleiderschrank

Mehr als einmal gab es damals an der Schule Stunk wegen meines unangepassten Kleidungsstils: Rock zu kurz, Strumpfhose zu zerrissen, Schminke zu schwarz. Meine Mutter, stoisch den Erziehungsfokus auf Essenzielleres lenkend, ließ sich davon nicht beirren. Sie ließ mir meinen Kopf. Zumindest, was die Kleiderwahl anging. Und siehe da: Überraschenderweise ist trotz meines frühen fragwürdigen Modegeschmacks etwas aus mir geworden. Aus meinen Mitschülern, die ja permanent in Gefahr standen, von meinen waghalsigen Outfits abgelenkt zu werden, übrigens auch.