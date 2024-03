Leichtathletik Ihr Saar-Rekord hält seit 31 Jahren

Diskuswerferin Christine Ecker vom LA Team Saar will am Wochenende zum nächsten großen Wurf ausholen. Die 60-Jährige aus Erbach startet am Sonntag im polnischen Torun bei den Senioren-Europameisterschaften in der Halle. „Ich will eine Medaille holen“, sagt Ecker, deren Stammverein der LC DJK Erbach ist. Die Chancen dazu stehen gut. Nur die Norwegerin Jorunn Tangen Hole warf in der Qualifikation zur EM weiter. Das zeigt der Blick auf die Meldeliste in der Altersklasse W 60: Hole steht mit 37,75 Metern an der Spitze, unmittelbar dahinter folgt Ecker mit 36,95 Metern. Die restlichen Starterinnen liegen teilweise deutlich zurück.