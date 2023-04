Mehrere Vorschläge liegen auf dem Tisch Homburger Ortsräte sind auch Kostenfrage

Es ist von außen betrachtet etwas verwirrend: In manchen Homburger Stadtbezirken existieren von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Gremien, nämlich Ortsräte, in anderen nicht, hier agieren Ortsvertrauensleute und diese werden eben durch den Vorschlag der jeweils im Ort stimmenstärksten Partei „ernannt“ (siehe auch Infobox). Warum das so ist, wird erst durch den Blick zurück verständlich: Einöd, Jägersburg, Kirrberg und Wörschweiler, wo es die Ortsräte gibt, waren einst selbstständige Gemeinden. Sie kamen erst im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 zu Homburg hinzu. Daher die Zweiteilung.