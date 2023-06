Platz-Bewohner fürchten Millionenschaden Diskussion um Königsbruch: Camper übergeben Unterschriften

Homburg · Es kehrt keine Ruhe ein in die Diskussion um die massiven Veränderungen, die auf dem Campingplatz Königsbruch geplant sind. Am Dienstag hatte sich eine Gruppe von mehr als 30 Camperinnen und Campern vor dem Homburger Rathaus getroffen, um sich im Gebäude die Unterlagen des Bebauungsplans-Entwurfs und allem was dazu gehört anzusehen, die derzeit offen liegen.

14.06.2023, 21:21 Uhr

Im Homburger Rathaus kann man sich derzeit den Bebauungsplan-Entwurf zum Campingplatz Königsbruch mit allem, was dazu gehört ansehen. Foto: Ulrike Stumm

„Wertloses Gelände wird ohne Not vergoldet“