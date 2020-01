Verkehrsdiskussion : Beeder wehren sich gegen Autoverkehr

Homburgs Bürgermeister Michael Forster (Mitte) hatte es am Donnerstag in der Diskussion rund um die Verkehrssituation in der Beeder Pirminiusstraße nicht immer leicht. Forderungen der Bürger seien so einfach nicht umzusetzen. Foto: Thorsten Wolf

Beeden Anwohner der Pirminiusstraße im Homburger Stadtteil wollen eine Änderung der derzeitigen Situation.

Einen leichten Stand hatte Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) am Donnerstagnachmittag nicht. Da stellte er sich im „Sälchen“ der protestantischen Kirchengemeinde Beeden bei einer Diskussionsveranstaltungen „sachkundigen Bürgern“ unter Führung von Ortsvertrauensfrau Karin Lauer (Grüne) und Anwohnern der Pirminiusstraße in dem Homburger Stadtteil. Das Thema: Wie kann eben die Pirminiusstraße so umgestaltet werden, dass die Verkehrs- und Lärmbelastung für die Anwohner dort deutlich verbessert wird? Und auf welchem Weg kann die Verkehrssicherheit erhöht werden? Mitgebracht hatte Forster Vertreterinnen und Vertreter seiner Ortspolizeibehörde und seines Baumamtes. Ebenfalls am runden Tisch fanden sich die Polizeiinspektion Homburg und Mitarbeiter des Autohauses Scherer. Dessen Betrieb sollte im Verlauf der knapp zweistündigen Aussprache zeitweise in den Mittelpunkt rücken.

Zu Beginn aber stellte Christoph Ecker aus dem Rund der Beeder Bürger in einer Präsentation die Sicht der Betroffenen auf die aktuelle Verkehrssituation vor – und komplettierte diese mit konkreten Forderungen, was nun zu machen sei. Ganz vorne dabei ist der Wunsch, die bislang als Durchgangsstraße deklarierte Pirminiusstraße herabzustufen und in eine 30-km/h-Zone umzuwandeln, verbunden mit einer Rechts-vor-Links-Regelung. Auch solle das Lkw-Durchfahrtsverbot konsequenter kontrolliert werden, hier gekoppelt an eine Neuanordnung der Verbotsbeschilderung. Die sei bislang für Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig zu erkennen. Auch müssten rechtswidriges Parken unterbunden, Fußgängerüberwege und Schutzwege für Radfahrer geschaffen und die Straße ingesamt baulich in ihrer Breite reduziert werden, um so auch weitere Parkmöglicheiten zu schaffen. Im Fokus steht auch der Betrieb des Autohauses Scherer. Die gegenwärtige Anlieferungspraxis des Unternehmens entlang der Pirminiusstraße und der Saarbrücker Straße (am Donnerstag wurden einige Fotos vorgelegt), müsse sofort unterbunden werden.

Im Zuge der teils emotional geführten Diskussion kam auch der dringende Wunsch nach verstärkten Blitzerkontrollen als Sofortlösung auf. Gerade dieses Thema zeigte dann auch eine Facette von Forsters Dilemma. So machte er deutlich, dass die Stadt selbst keinen Blitzerdienst habe, hier sei der Saarpfalz-Kreis zuständig. „Und ich kann nichts versprechen, was ich nicht selbst halten kann.“ Damit wurde beispielhaft eine der Schwächen der Veranstaltung deutlich: So fehlten eben mit der Kreis-Verkehrsbehörde und dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wichtige Vertreter, die bei kurzfristigen Maßnahmen oder bei einer langfristigen Lösung (für die Saarbrücker Straße als Landesstraße ist der LfS zuständig) mit im Boot sitzen müssten.

Was klar wurde: Beide Seiten sind an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, schnell wird diese aber wohl nicht umzusetzen sein. Mehrfach wehrte sich Forster in der Diskussion gegen die Versuchung, in Worten eben solche schnelle Lösungen anzukündigen, um der durchaus für ihn zeitweise nicht einfachen Situation am Donnerstag zu entgehen. „Wenn es die einfachste Lösung wäre, einfach Zone-30-Schilder aufzustellen und damit alle Probleme zu lösen – glauben Sie mir, dann würden wir das tun.“ So einfach sei es aber eben nicht. Forsters eindeutige Zusage aber: Man werde sich nun des Themas annehmen und auch zügig tätig werden. Dies werde man, mit Blick auf die Gesamtsituation, auch mit der Hilfe von externen Experten machen.

Am Ende zog Karin Lauer ein Fazit: „Für uns ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall die Liste unserer Forderungen überprüfen, wir bleiben dran. Wir möchten im Frühherbst nochmal so einen runden Tisch organisieren und dann fragen: Was ist passiert, welche Maßnahmen wurden umgesetzt?“ Auch werde man dann die bislang fehlenden Behörden mit einladen. Ebenfalls im Stadtrat solle das Ganze zum Thema werden.