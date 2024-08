Digitalexpertin Silke Müller zum Thema KI und Kinder „Ran an Chat-GPT und Co“

Homburg. Künstliche Intelligenz gehört längst zu unserem Alltag. Deswegen widmet sich auch die Hom-Buch diesem Thema. Silke Müller, Schulleiterin und Digital-Expertin, nimmt dabei vor allem Familien in den Blick. Welche Risiken und Chancen KI bietet, was Eltern nun unbedingt tun sollten, darüber spricht sie in einem Interview.

21.08.2024 , 12:10 Uhr

Silke Müller kommt im September zur Hom-Buch. In ihrem Buch analysiert sie, was künstliche Intelligenz für Bildung und Erziehung bedeutet. Dazu gibt sie Tipps, wie Eltern ihre Kinder schützen und begleiten. Foto: Caroline Windel