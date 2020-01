Mannlich-Gymnasium Homburg : Die Digitalisierung – und ihre Folgen

Homburg Lehrer des Mannlich-Gymnasiums werden in Sachen Datenschutz, Cybermobbing und den richtigen Umgang mit sozialen Medien geschult.

Wer als Lehrerin und Lehrer hier mithalten will, wer die Jugendlichen auf dem durch die digitale Realität begleiten und auch auf Risiken aufmerksam machen will, der muss am Ball bleiben, der muss sich fortlaufend fortbilden. Und genau das tat am Dienstagmorgen das Kollegium des Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasiums: Der „pädagogische Tag“ stand diesmal ganz im Zeichen einer Betrachtung digitaler Lebenswirklichlichkeit, vom Einsatz moderner Medien als Chance in der Bildung über eher kritische Themen wie Datenschutz bis hin zur Ansprache von Cybermobbing. Realisiert wurde das Programm vom Bonner Unternehmen BG3000 in Zusammenarbeit mit der Barmer Krankenkasse und dem Tüv Rheinland. Bei BG3000 handelt es sich um ein recht junges Start up, gegründet 2014 mit dem Ziel, digitale Bildung und Chancengleichheit für alle Gesellschaftsschichten voranzutreiben. Teil des Instrumentariums sind da so genannte „Digi-Camps“, sprich: Fortbildungsmaßnahmen für Schüler und eben auch für Lehrer.