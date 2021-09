Gestorben : Trauer in Homburg um Dieter Grim

Homburg Er hatte über Jahrzehnte viele Funktionen bei der Narrenzunft inne.

Im Alter von 94 Jahren ist Dieter Grim in Homburg gestorben. Er war in seiner Stadt nicht nur als Fanfarenbläser der Herzöglichen Jägerinnen und Jägern bekannt, sondern gehörte zeitweise auch für die Freie Wähler-Gemeinschaft (FWG) dem Stadtrat an. Grim war außerdem seit den Anfangsjahren der Homburger Narrenzunft (HNZ) im Verein aktiv und hat viele Funktionen ausgefüllt. So habe er nicht nur auf der Bühne und im Vorstand mitgewirkt, sondern kreativ an vielen unvergesslichen Aktivitäten der Homburger Narrenzunft mitgearbeitet, heißt es in der Mitteilung der HNZ. Unter anderem habe er mit Heinrich Biewer zusammen den „Unsichtbaren Orden“ entworfen.