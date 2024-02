Resolution im Wortlaut Diesen Text hat der Stadtrat beschlossen

„Die demokratischen Parteien des Homburger Stadtrates beschließen folgende Resolution für Vielfalt und Toleranz in Homburg. Am 10. Januar 2024 berichtete das investigative Recherchenetzwerk „Correctiv“ über ein Treffen in Potsdam, bei dem Teilnehmende der Identitären Bewegung sowie der AfD offen darüber nachdachten, wie man Menschen mit Migrationshintergrund massenhaft deportieren könnte und wie die Machtübernahme der Rechtsextremen gelingen kann.