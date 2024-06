Der Super-Wahlsonntag 9. Juni in Homburg, Kirkel, Bexbach Landrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister: Am Sonntag ist der Tag der Entscheidungen

Homburg/Bexbach/Kirkel · Am 9. Juni, dem Tag der Europa- und Kommunalwahlen, dürfte es ziemlich spannend werden. Denn es geht um viel. So wird unter anderem in Homburg der Oberbürgermeister, in Kirkel der Bürgermeister, für den Saarpfalz-Kreis ein neuer Landrat beziehungsweise eine neue Landrätin gewählt.

07.06.2024 , 06:00 Uhr

Pünktlich um 18 Uhr wird am Wahlsonntag die Auszählung beginnen, unser Bild entstand bei der Kommunalwahl 2019 im Homburger Rathaus. Foto: Thorsten Wolf