Stadtführungen in Homburg Diese Touren werden im Mai und Juni angeboten

Sonntag, 4. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr, „Willkommen in Homburg – Eine Gästeführung (nicht nur) für Neubürger“, Treffpunkt: An der Tourist-Info, Talstraße 57a (am Kreisel). Für Neubürger ist die Tour kostenlos (Stichtag 1. September 2019), wer mitgehen möchte, der meldet sich bis Freitag, 2. Juni, 14 Uhr, mit der Anmeldebestätigung in der Tourist-Info und erhält dann einen Gutschein für diese Führung.