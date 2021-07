Sanierungsarbeiten in den Sommerferien im Saarpfalz-Kreis : Millionen werden in den Schulen verbaut

Sind die Schüler in den Ferien, dann rücken in vielen Schulen die Handwerker an. Es gibt auch im Saarpfalz-Kreis viel zu tun. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Homburg/St Ingbert In den Ferien ist an den Schulen einiges los. Es geht nicht nur um Luftreinigungsgeräte, an den weiterführenden Bildungseinrichtungen im Saarpfalz-Kreis stehen etliche Arbeiten an.