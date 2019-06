Inhalt war 800 Euro wert : Rucksack während des Firmenlaufs gestohlen

Ein Rucksack ist während des Firmenlaufs gestohlen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Während des Homburger Firmenlaufs am Donneragabend, 13. Juni, ist in Homburg ein schwarzer Rucksack gestohlen worden. Dieser war im Mitarbeiterzelt einer ortsansässigen Firma auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße abgestellt, hieß es weiter von der Polizei.

Der bislang unbekannter Täter entwendete den Rucksack mit dem gesamten Inhalt im Wert von etwa 800 Euro vor dem Start des Laufs zwischen 17 und 18 Uhr. Er konnte unerkannt flüchten.