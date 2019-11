Haus im Blumengarten : Fassade von Seniorenheim beschädigt

Ein Unbekannter hat an einem Seniorenheim in Bexbach fest verankerte Aschenbecher aus der Fassade gerissen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bexbach Ein bisher unbekannter Täter hat an der Außenfassade des Seniorenheimes „Haus im Blumengarten“ in Bexbach fest verankerten Aschenbecher aus Edelstahl abgerissen und diese dann gestohlen. Auch an der Hausfassade, die zur Niederbexbacher Straße hin gelegen sei, entstand dadurch Sachschaden, teilte die Polizei weiter mit.

Passiert sei dies zwischen Mittwoch, 20. November, 12 Uhr, und Donnerstag, 21. November, 5.30 Uhr.