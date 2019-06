Auf dem Parkplatz eines Discounters in Homburg : Frau wurde nach Einkauf der Geldbeutel gestohlen

Einer Frau ist auf dem Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in Homburg der Geldbeutel gestohlen worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Homburg Sie war kurz abgelenkt, dann war das Portemonnaie weg. So erging es einer Frau am Donnerstag gegen 11.35 Uhr. Sie war gerade dabei, ihr Einkäufe auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Forum in Homburg in ihr Auto zu laden, als sie von drei bislang unbekannten Männern angesprochen wurde, teilt die Polizei weiter mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie habe aufgrund der vorhandenen Sprachbarriere allerdings nicht verstanden, was diese wollten. Die Männer gingen daraufhin wieder weg. Kurz danach bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel der auf dem Einkaufswagen gelegen hatte, weg war. Das Portemonnaie sei kurze Zeit später von einer ebenfalls unbekannten Person im Markt abgegeben worden. Allerdings fehlten darin etwa 60 Euro Bargeld.